تأهل مبكر للاعبي الإمارات في «دولية الطاولة»



دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من مجلس دبي الرياضي، على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، من بينهم 32 لاعباً ولاعبة من الإمارات يمثلون المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

وشهد اليوم الافتتاحي إثارة وندية كبيرتين في فئتي تحت 13 و17 عاماً للبنين والبنات، وسط مشاركة عدد من المصنفين الدوليين، فيما تتواصل المنافسات حتى الجمعة المقبل.

وجاءت نتائج لاعبينا مبشرة في اليوم الأول، حيث تأهل راشد سعيد ومحمد المسيبي وناصر المري إلى دور 32 لفئة تحت 13 سنة بعد تصدر مجموعاتهم، فيما صعد عبدالرحمن العتبي إلى دور 62 بحلوله ثانياً في مجموعته. وفي الفئة نفسها للبنات، تأهلت ميثاء القحطاني ومريم السويدي إلى دور 62 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتيهما.

كما شهدت البطولة تأهل عدد من النجوم العرب، من بينهم السعوديان يوسف حنيفة وأحمد الخلاف، والبحرينيان أحمد البنا وسيد علوي، والأردني راكان الزعبي، والعراقي أنديا محمد.

أما في فئة تحت 17 سنة للأولاد، فتأهل أحمد المسيبي وعلي الحواي إلى دور 32 بتصدرهما المجموعتين 13 و10، بينما صعد يوسف الحواي إلى دور 64.

وأكد حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحققه النسخة الثالثة امتداد طبيعي لنجاح النسختين السابقتين، مشيراً إلى أن الحدث أصبح محطة دولية بارزة تحظى بثقة الاتحاد الدولي، الذي اكتفى بمشاركة 265 لاعباً بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300.

وأضاف أن البطولة تمثل مكسباً فنياً وإدارياً، إذ تتيح احتكاكاً مهماً للاعبينا مع مدارس متعددة، وتسهم في تطوير الكوادر التحكيمية الإماراتية، مؤكداً أن استضافة مثل هذه الأحداث تعكس ريادة الإمارات في التنظيم الرياضي العالمي.