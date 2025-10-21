الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأهل مبكر للاعبي الإمارات في «دولية الطاولة»

تأهل مبكر للاعبي الإمارات في «دولية الطاولة»
21 أكتوبر 2025 18:00


دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من مجلس دبي الرياضي، على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، من بينهم 32 لاعباً ولاعبة من الإمارات يمثلون المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.
وشهد اليوم الافتتاحي إثارة وندية كبيرتين في فئتي تحت 13 و17 عاماً للبنين والبنات، وسط مشاركة عدد من المصنفين الدوليين، فيما تتواصل المنافسات حتى الجمعة المقبل.
وجاءت نتائج لاعبينا مبشرة في اليوم الأول، حيث تأهل راشد سعيد ومحمد المسيبي وناصر المري إلى دور 32 لفئة تحت 13 سنة بعد تصدر مجموعاتهم، فيما صعد عبدالرحمن العتبي إلى دور 62 بحلوله ثانياً في مجموعته. وفي الفئة نفسها للبنات، تأهلت ميثاء القحطاني ومريم السويدي إلى دور 62 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتيهما.
كما شهدت البطولة تأهل عدد من النجوم العرب، من بينهم السعوديان يوسف حنيفة وأحمد الخلاف، والبحرينيان أحمد البنا وسيد علوي، والأردني راكان الزعبي، والعراقي أنديا محمد.
أما في فئة تحت 17 سنة للأولاد، فتأهل أحمد المسيبي وعلي الحواي إلى دور 32 بتصدرهما المجموعتين 13 و10، بينما صعد يوسف الحواي إلى دور 64.
وأكد حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحققه النسخة الثالثة امتداد طبيعي لنجاح النسختين السابقتين، مشيراً إلى أن الحدث أصبح محطة دولية بارزة تحظى بثقة الاتحاد الدولي، الذي اكتفى بمشاركة 265 لاعباً بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300.
وأضاف أن البطولة تمثل مكسباً فنياً وإدارياً، إذ تتيح احتكاكاً مهماً للاعبينا مع مدارس متعددة، وتسهم في تطوير الكوادر التحكيمية الإماراتية، مؤكداً أن استضافة مثل هذه الأحداث تعكس ريادة الإمارات في التنظيم الرياضي العالمي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف نهائيات بطولة «ريد بُل هاف كورت» العالمية لكرة السلة
«كوينتيت 5» تجمع أبطال العالم في الجرابلينج بدبي
كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
منتخب الطاولة
بطولة كرة الطاولة
مجلس دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©