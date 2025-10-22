صرح تاريخي

الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
23 أكتوبر 2025 00:15

مقتنيات ثقافية مادية، ومعارض للتاريخ الثقافي الغني، وقطع أثرية في متحف العين الذي تمت إعادة افتتاحه بعد عملية إعادة تطوير شاملة، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ليسرد مسيرة الوجود البشري الممتدة عبر آلاف السنين في المنطقة، ويكشف عن الجذور العميقة لتاريخها، ويعرض لدورها المتكامل في تشكيل هويتنا الوطنية، كما يجسد الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي للدولة، وحرصها على مشاركته مع العالم. 
 الصرح التاريخي الذي تأسس في عام 1969 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحظى بمكانة كبيرة في الوجدان الوطني، كونه أول متحف في الإمارات، والمرجع الأساسي للآثار والتاريخ الثقافي الغني لمنطقة العين، إلى جانب إتاحته الوصول إلى المواد الثقافية الأصلية والموارد المتخصِّصة للباحثين والأكاديميين والطلاب، وإسهامه في إثراء الفهم الجماعي للتاريخ البشري، فضلاً عن دوره المهم في صون التراث. 
متحف العين الذي يبدأ استقبال زواره اعتباراً من اليوم، يعد واحداً من المنارات الثقافية الوطنية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في أهمية ترسيخ دور الثقافة ركيزة للتنمية المجتمعية والمعرفية، وتنقل الإرث الإنساني الخالد للإمارات وجذورها الممتدة لآلاف السنين إلى العالم، وتُبرز أصالة المجتمع الإماراتي، كما تروي قصة موروثنا، وتعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للحوار الثقافي والحضاري.

