رؤى استشرافية

برؤى استشرافية للمستقبل، تمضي أبوظبي سريعاً على طريق ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجيتها الرقمية 2025 – 2027، التي تهدف إلى بناء أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ومواكبة أبرز التطورات العالمية والأبحاث المرتبطة بتقنيات التكنولوجيا المتقدِّمة.

وانسجاماً مع رؤية وطنية تضع الابتكار والمعرفة في صميم مسيرتنا نحو المستقبل، يتولى مجلس «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة»، منذ تأسيسه، مهمة تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي، لتحقيق أهداف عدة، من بينها جعل الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمارات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع الحيوي.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، وتسريع خطط تبني التقنيات المتقدمة، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز جودة الحياة في مجتمعنا، يواصل المجلس مسيرة التطوير والابتكار، والعمل بروح جديدة لبناء مستقبل رقمي يلبي طموح وتطلعات قيادتنا الرشيدة، ويعزز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.