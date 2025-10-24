السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الوحدة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الوحدة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة
24 أكتوبر 2025 23:08

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه الظفرة 3 - 1، عقب التمديد لشوطين إضافيين. 
وافتتح الدولي السوري عمر خربين التسجيل للوحدة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة ذكية من الصربي دوشان تاديتش خلف الدفاع، قبل أن يدرك «البديل» المغربي عبدالرحمن السوسي التعادل للظفرة في الدقيقة 95، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم «العنابي» التأهل بتسجيله هدفين، بعدما أحرز المدافع لوكاس بيمنتا الهدف الثاني من ركلة جزاء احتُسبت لمصلحته في الدقيقة 103، قبل أن يعزز «البديل» رضا قنديبور النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 117.
وتتواصل منافسات دور الـ 16 من «البطولة الأغلى»، اليوم، بإقامة ثلاث مباريات تجمع البطائح مع شباب الأهلي في الساعة الرابعة، و55 دقيقة مساءً، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وخورفكان مع كلباء، في التوقيت نفسه، على استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يلتقي النصر مع بني ياس في الثامنة مساءً، على استاد آل مكتوم بدبي، وتُختتم مباريات دور الستة عشر الأحد بمواجهات الحمرية مع العين، دبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

 

الإمارات
كأس رئيس الدولة
الوحدة
الظفرة
