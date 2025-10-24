السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
25 أكتوبر 2025 00:01

النهج الإماراتي في تأكيد أهمية التعاون الدولي والمسؤولية الجماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، كان حاضراً بقوة في كلمة الدولة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة أن اتفاق وقف إطلاق النار، وتوالي الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، يمكن أن يمنحا المجتمع الدولي فرصة تاريخية لتحقيق تسوية عادلة ودائمة، تضمن إرساء السلام في المنطقة، وتحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين. 
الإمارات شددت على رفض التوسع الاستيطاني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، كما عبرت عن شجبها أي إجراء أحادي يمكن أن يقوض الجهود الرامية للوصول إلى «حل الدولتين»، بوصفه الخيار الوحيد القابل للتحقيق لإنهاء هذا الصراع، انطلاقاً من موقفها الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. 
الجهود الدبلوماسية والسياسية، تتوازى مع تحركات إماراتية مكثفة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في غزة، من خلال رفع الدولة مستوى استجابتها الإنسانية، وتسخير مواردها وخبراتها، لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، إلى جانب التعاون مع شركائها دولياً وأممياً، لتكثيف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع؛ لتصل إلى جميع المحتاجين في القطاع المنكوب.

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية
