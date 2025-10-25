الهلال يُسقط الاتحاد ويضيق الخناق على النصر

الرياض (أ ف ب)



حقق الهلال فوزاً ثميناً على مضيفه الاتحاد «حامل اللقب» 2-0، في قمة المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب الإنماء بجدة.

ووسط حضور جماهيري كبير بلغ 46542 متفرج، سجل الهلال هدفيه عبر المالي محمدو دومبيا (41 خطأ في مرماه)، والبرازيلي ماركوس ليوناردو (57).

ورفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن النصر المتصدر الذي يلتقي الحزم السبت، بينما بقي الاتحاد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز السابع.

وجاء الشوط الأول متكافئاً إلى حد كبير، وكاد الاتحاد يسجل هدف الأسبقية، عندما استغل الجزائري حسام عوار سوء التقدير بين الحارس والمدافع ليخطف الكرة ويصوبها بجانب القائم (8)، رد الهلال بكرة قوية صوبها ليوناردو وتصدى لها القائم (10)، ولاحت فرصة للاتحاد عندما تحصل على ضربة حرة مباشرة، لكن كرة الفرنسي موسى ديابي مرت بمحاذاة القائم (16)، ورد الهلال بنفس الطريقة عندما صوب الصربي سافيتش كرة من ركلة حرة مباشرة خادع فيها الحارس لكنها مرت بجوار القائم (18).

ومن هجمة مرتدة تهيأت فرصة للاتحاد لكن كرة المالي دومبيا مرت بعيدة عن المرمى (30)، قبل أن يصوب الفرنسي كريم بنزيمة كرة ضعيفة أمسكها المغربي ياسين بونو بسهولة (36)، وهدّد الألباني ماتيو ميتاي مرمى بونو لكن الأخير تصدى لكرته ببراعة (38).

ومن خطأ دفاعي كان الهلال قريباً من التسجيل لولا أن كرة البرازيلي مالكوم ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها لركنية (40)، ومن الركنية هذه، تمكن الهلال من التسجيل عندما حاول دومبيا إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ في مرماه (41).

ومن ركنية أخرى كاد الهلال أن يسجل هدفاً ثانياً لولا براعة حامد الشنقيطي الذي حول كرة البرتغالي روبين نيفيش بأطراف أصابعه للخارج (44).

ومع انطلاقة الشوط الثاني أنقذ مدافع الاتحاد، البرتغالي دانيلو مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة الأوروجوياني داروين نونييز وحولها للركنية قبل دخولها مرمى فريقه (51)، ونجح الهلال في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عندما صوب نيفيش كرة قوية فشل في إمساكها الشنقيطي لتعود وتجد ليوناردو الذي لعبها داخل المرمى (57).

وكان الاتحاد قريباً من تذليل الفارق لولا أن كرة بنزيمة مرت بجانب القائم (72)، وواصل الاتحاد محاولاته وكاد أن يحقق مبتغاه لولا تدخل نيفيش الذي اعترض كرة الفرنسي نجولو كانتي وأنهى خطورتةا (85) قبل أن يصوب بنزيمة كرة قوية مرت بجوار القائم (90).