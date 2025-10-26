الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات «دي بي ورلد» للجولف في الإمارات

اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات «دي بي ورلد» للجولف في الإمارات
26 أكتوبر 2025 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى «التصفيات النهائية» لموسم «السباق إلى دبي» ضمن منافسات جولة «دي بي ورلد» للجولف، وذلك في ختام بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية، التي شهدت فوز جوانجوان لي باللقب الأول له في مسيرته في الجولة.
وتُعد بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية، البطولة رقم 40 هذا الموسم لمنافسات «السباق إلى دبي» وجولة دي بي ورلد، وفي ختامها تأهل أفضل 70 لاعباً متاحاً إلى «التصفيات النهائية» التي تستضيفها الدولة، وذلك مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل في ختام هذه البطولة أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل في التصنيف إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.
ويتصدر روري ماكلروي حامل اللقب، ترتيب تصنيف «السباق إلى دبي» قبل انطلاق النهائيات، وذلك برصيد يبلغ 4132 نقطة، ويليه بالمركز الثاني الإنجليزي ماركو بينج برصيد 3691 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي تيريل هاتون برصيد 2866 نقطة.
وعلى صعيد منافسات بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية، تألق الكوري جوانغوان لي أمام جماهير بلاده، عندما سجل 7 ضربات في الجولة الرابعة والأخيرة ليتقدم إلى المركز الأول، وينهي المنافسات بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل، في إنجاز تاريخي للاعب صاحب المركز 451 في التصنيف العالمي للجولف.
وعبّر اللاعب الفائز عن سعادته الكبيرة، وقال: «أشعر وكأنني في حلم، ما زلت لا أصدق فوزي، لذا يصعب عليّ وصف شعوري الآن، أعتقد أنني لعبتُ بشكل جيد جداً، لكن في الحفرة 12 أخطأتُ ضربةً سريعةً، وظننتُ أنني انتهيتُ هناك، لكنني تمكنتُ من إنقاذ الكرة، ومن هناك انطلقت نحو الفوز». 
وتقدم الكوري لي على الإسباني ناتشو إلفيرا، الذي بدا وكأنه في طريقه للفوز قبل التراجع في الجولة الأخيرة، لينهي مشواره برصيد 8 ضربات تحت المعدل.
ولعل ما يواسي اللاعب الإسباني، أن حصوله على وصافة البطولة جعله يضمن التأهل إلى نهائيات جولة دي بي ورلد، بتقدمه إلى المركز 46 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 1006 نقاط. 
كما تقدم الإنجليزي لوري كانتر الذي تشارك مركز الوصافة مع إلفيرا، إلى المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 2453 نقطة.

