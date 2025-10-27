الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الدرعي» بطل الجولة الأولى من «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة»

«الدرعي» بطل الجولة الأولى من «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة»
27 أكتوبر 2025 10:19

الظفرة (وام)
اختتمت مساء أمس، فعاليات الجولة الأولى من النسخة الثالثة لمنافسات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخّصة - جولة الظفرة فئة بندقية 223، بمشاركة 130 رامياً.
وشهد الفعاليات في نادي الظفرة للرماية، وتوج الفائزين، معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظّمة للبطولة، بحضور عامر بن النوه المنهالي مدير البطولة.
كما تم تكريم نادي الظفرة للرماية ممثلاً في عبدالله حمد المري نائب رئيس مجلس الإدارة، تقديراً لجهوده في وضع كافة الترتيبات التنظيمية للبطولة. وأسفرت المنافسات عن فوز حمدان سيف عويص الدرعي بالمركز الأول ورمز البطولة، وحمد علي خصيف الكعبي بالمركز الثاني، وحمد سعيد الشعشعي بالمركز الثالث.
كما فاز إبراهيم يحيى الدرعي بالمركز الرابع، وسعيد علي صبيح الكعبي بالمركز الخامس، وسعيد أحمد سعيد الكعبي بالمركز السادس، ومحمد صالح صليح المنهالي بالمركز السابع، وعايش سالم القايدي بالمركز الثامن، ومحمد هلال خدوم الكعبي بالمركز التاسع، وماجد مبارك مبروك البريكي بالمركز العاشر.
وعبر الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى عن الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على تبني هذه المبادرة، وتنظيم الفعاليات في مختلف مدن الدولة، وتوفير بيئة آمنة لممارسة هذه الرياضة، وتنظيم الفعاليات وفق أفضل المعايير الفنية، بما يعزز قدرات الرماة، ويلهم الأجيال القادمة بممارسة هذه الرياضة.
من جهته وجّه محمد سهيل النيادي، الشكر إلى معالي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، على حضور فعاليات البطولة، وتتويج الفائزين، وكلماته المحفزة لهم.
وأوضح أن البطولة تهدف لتعزيز ممارسة رياضة الرماية بالأسلحة المرخصة وفق أعلى معايير السلامة، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفعاليات المجتمعية في مختلف أندية الدولة، وبث روح التنافس واكتشاف المواهب القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، ورفع معدلات ممارسة الرماية في الأندية المتخصصة.
وأضاف: تزايد أعداد المشاركين في الفعاليات يرسخ قيمة الفعالية، وأهميتها، ودورها المحوري والنوعي في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمشاركين، وتلبية طموحاتهم بممارسة هذه الرياضة، وترسيخ الوعي برياضة الأسلحة المرخصة، آملاً المزيد من النجاح في الفعاليات القادمة، مثنياً على الدور الملموس لأندية الرماية، وشركات الأسلحة الوطنية، في التعاون والتفاعل لدعم إقامة هذه البطولات.

