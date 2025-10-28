الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«بوذيب1» يتصدر الفرق في بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد

«بوذيب1» يتصدر الفرق في بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد
28 أكتوبر 2025 19:45

 

أبوظبي (وام)
أسفرت منافسات بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد على ميادين أكايمية بوذيب للفروسية، عن فوز فريق بوذيب1، بمنافسات الفرق محققاً 323.5 نقطة، والفارس محمد علي شبيلي بفئة الفردي بعد جولة تمايز.
واقيمت البطولة على مدار يومي الأحد والاثنين برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وشهدت مشاركة 52 فارسا يمثلون 12 فريقا من داخل الدولة وخارجها، وهي الثانية في الموسم الجديد.
وحصد فريق بوذيب 2 المركز الثاني في فئة الفرق برصيد 294.5 نقطة، وجاء ثالثاً فريق «بي تي كيه»، مسجلاً 277.5 نقطة، ورابعاً فريق راجا أبوظبي برصيد 268.5 نقطة، وخامساً فريق الشحانية محققاً 268 نقطة.
وعلى مستوى ترتيب الفردي، حقق الفارس فهد شنوان الشمري المركز الثاني، وحذيفة ناصر المركز الثالث، وسيف مبارك الحارثي المركز الرابع، وسيف الإسلام بلوش المركز الخامس.
توج الفائزين راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في الاتحاد ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية، وسلطان الحوسنى رئيس قسم التسويق بالاتحاد. 

