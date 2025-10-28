تكنولوجيا منافسة

لقاءات عدة جمعت سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مع عدد من رؤساء ومسؤولي شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، تدعم جهود أبوظبي في سعيها للريادة بهذا المجال الحيوي بالمنطقة والعالم، من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتعزيز التحول الذكي في مختلف القطاعات، لبناء نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة.

اللقاءات المهمة تجسد إيمان القيادة الرشيدة بأهمية التعاون وتعزيز منظومة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي مستقبلاً في تحقيق إنجازات نوعية بمجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والأعمال والتجارة والصناعة، كما يفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، والابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام، ويجعل من الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمارات، والكفاءات المتميزة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

أبوظبي تعمل ضمن استراتيجية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضعها في قلب التطورات العالمية المتلاحقة بهذا المجال المهم، من خلال الاطلاع على أحدث مستجدات المشاريع، والاستثمارات، والأبحاث المرتبطة بتقنيات التكنولوجيا المتقدِّمة؛ بما ينسجم مع أولويات الإمارة وأهدافها في ترسيخ دورها الاقتصادي في القطاعات المستقبلية، ويجسّد الرؤية الوطنية التي تضع الابتكار والمعرفة في صميم مسيرتنا نحو المستقبل.