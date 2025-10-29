الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشعبة البرلمانية تشارك في ورشة للبرلمان العربي بالقاهرة حول الحد من فقد وهدر الأغذية

الشعبة البرلمانية تشارك في ورشة للبرلمان العربي بالقاهرة حول الحد من فقد وهدر الأغذية
29 أكتوبر 2025 20:17

شارك سعادة محمد حسن الظهوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في ورشة العمل التي نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمصر، حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الحد من فقد وهدر الأغذية.
وقال سعادة الظهوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية إن قضية فقد وهدر الأغذية، باتت تشكّل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، ويحمل الهدر الغذائي تأثيرات ضارة بالبيئة، حيث تنتج الأغذية المفقودة والمهدرة ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، مما يساهم في مناخ غير مستقر وظواهر مناخية شديدة مثل الجفاف والفيضانات، فضلا عن إهدار الموارد التي استخدمت في إنتاج الغذاء مثل المياه والطاقة والعمالة، مما يشكل ضغطاً غير ضروري على الموارد الطبيعية.
وأضاف أن أكثر من 151 مليون شخص في الدول العربية لا يستطيعون تحمّل كلفة نظام غذائي صحي، مما يؤدي إلى زيادة نسبة العديد من المشكلات الصحية.
واستعرض جهود دولة الإمارات ومبادراتها في مكافحة فقد وهدر الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
وقدم سعادة محمد الظهوري مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي أوصت بأهمية سن تشريعات وطنية للحد من فقد وهدر الأغذية، وإطلاق مبادرات وطنية تركز على التوعية المجتمعية، وإجراء دراسات وطنية لقياس حجم الفقد والهدر، وتوفير بيانات دقيقة تدعم السياسات، فضلا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لإعادة توزيع الفائض الغذائي، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة في تتبع وإدارة الفاقد الغذائي، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التشريعات والسياسات الغذائية.

 

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية: ملتزمون بدعم لبنان
«البرلمان العربي»: قضية الحد من فقد وهدر الأغذية في صميم أولوياتنا
المصدر: وام
