ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. تسيير أكبر قافلة صهاريج مياه لشمال قطاع غزة وتقديم المساعدات للنازحين

29 أكتوبر 2025 22:48

سيرت عملية «الفارس الشهم 3» أكبر قافلة صهاريج مياه إلى شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، والمساعي الحثيثة لتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المناطق التي تعاني من شح وتدمير في شبكات ومصادر المياه، نتيجة موجة النزوح الأخيرة وما ترتب عليها من صعوبات جسيمة في تلبية احتياجات السكان الأساسية.
كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية ومساعدات إنسانية لمئات النازحين في شمال قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتضررة وسط المأساة الإنسانية المستمرة، حيث تواصل العملية جهودها لإيصال المساعدات إلى مناطق الشمال؛ تعزيزاً لصمود السكان، وتخفيفاً من معاناتهم في ظل أوضاع النزوح القاسية وافتقارهم إلى مقومات الحياة الأساسية.
ويأتي هذا الدعم امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تجسد التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين وتعزيز صمود المدنيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم رغم التحديات القائمة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
