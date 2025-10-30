شريك موثوق

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة، للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في تجسيد لنهج القيادة الرشيدة الراسخ بتوثيق التعاون، ومد جسور الشراكة مع مختلف دول العالم، وتعزيز مكانة الإمارات شريكاً فاعلاً ومتعدد الأطراف في الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتأكيد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاركة الإمارات كضيف شرف في قمة منتدى «أبيك» التي تنطلق بجمهورية كوريا اليوم، تؤكد تقدير العالم لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم منظومة الاقتصاد العالمي، ودفع حركة التجارة الخارجية مع مختلف الدول، والتزامها بدعم التكامل الاقتصادي، إلى جانب توافقها مع أهداف المنتدى الذي يحتضن 21 اقتصاداً عالمياً وإقليمياً، في تعزيز النمو الشامل، والتقدم المستدام، ودعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الدولية المشتركة.

الإمارات شريك دولي موثوق لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث سعت دوماً إلى الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية، وتطوير حلول جديدة في مجال التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتحول الطاقة، وصناعات المستقبل القائمة على الابتكار، إضافة إلى أن ما تمتلكه الإمارات من إمكانات اقتصادية وتنموية، يجعل منها بوابة للتجارة في المنطقة، ودولة رائدة اقتصادياً في العالم.