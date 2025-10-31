100 مليون يورو قيمة فولتيماده على «مؤشر ماتيوس»



لندن (د ب أ)

أكد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، أمس الخميس، أن القيمة السوقية للمهاجم نيك فولتيماده قد ارتفعت إلى 100 مليون يورو (115.7مليون دولار)، على الأقل، بعد انطلاقته الناجحة هذا الموسم عقب انتقاله لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال ماتيوس في برنامج «بايرن إنسايدر» الصوتي الذي تبثه صحيفة (بيلد) الألمانية: «لو سعى فولتيماده للانضمام لفريق آخر مجدداً الآن، لكانت قيمته 100 مليون يورو. أهدافه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول هدف له مع المنتخب الألماني جعلا سعره أعلى».

وأضاف ماتيوس أن من غير المرجح أن ينتقل فولتيماده 23 عاماً لنادٍ آخر قريباً، وتابع: «آمل، وأتوقع، أن يقضي بعض الوقت في نيوكاسل أولاً قبل أن يخطو الخطوة التالية». وانضم فولتيماده إلى نيوكاسل قادماً من شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 85 مليون يورو، وكان بايرن ميونيخ، البطل التاريخي للدوري الألماني (بوندسليجا) مهتماً أيضاً به منذ فترة طويلة، علماً بأنه سجل منذ ذلك الحين ستة أهداف مع ناديه الجديد.