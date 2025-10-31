السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

100 مليون يورو قيمة فولتيماده على «مؤشر ماتيوس»

100 مليون يورو قيمة فولتيماده على «مؤشر ماتيوس»
31 أكتوبر 2025 12:35

 
لندن (د ب أ)
أكد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، أمس الخميس، أن القيمة السوقية للمهاجم نيك فولتيماده قد ارتفعت إلى 100 مليون يورو (115.7مليون دولار)، على الأقل، بعد انطلاقته الناجحة هذا الموسم عقب انتقاله لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وقال ماتيوس في برنامج «بايرن إنسايدر» الصوتي الذي تبثه صحيفة (بيلد) الألمانية: «لو سعى فولتيماده للانضمام لفريق آخر مجدداً الآن، لكانت قيمته 100 مليون يورو. أهدافه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول هدف له مع المنتخب الألماني جعلا سعره أعلى».
وأضاف ماتيوس أن من غير المرجح أن ينتقل فولتيماده 23 عاماً لنادٍ آخر قريباً، وتابع: «آمل، وأتوقع، أن يقضي بعض الوقت في نيوكاسل أولاً قبل أن يخطو الخطوة التالية». وانضم فولتيماده إلى نيوكاسل قادماً من شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 85 مليون يورو، وكان بايرن ميونيخ، البطل التاريخي للدوري الألماني (بوندسليجا) مهتماً أيضاً به منذ فترة طويلة، علماً بأنه سجل منذ ذلك الحين ستة أهداف مع ناديه الجديد.

أخبار ذات صلة
رسالة من ستيفاو إلى جماهير تشيلسي
مدرب توتنهام يكشف موقف المصابين قبل مواجهة تشيلسي
لوثر ماتيوس
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
منتخب المانيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©