«النقل المتكامل» يكشف عن خط حافلات لدعم تنقلات زوار مهرجان الشيخ زايد

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن جاهزيته الكاملة لتلبية احتياجات التنقل لزوار مهرجان الشيخ زايد، الذي يقام في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 22 مارس المقبلين.

ويواصل المركز هذا العام تشغيل خدمة النقل بالحافلات عبر الخط رقم 408، انطلاقاً من عدة مواقع في مدينة أبوظبي إلى موقع المهرجان في الوثبة، بزمن تقاطر يبلغ كل 30 دقيقة ويصل إلى 20 دقيقة خلال أوقات الذروة.

ويمر مسار الخدمة عبر محطة الحافلات الرئيسة في أبوظبي، مروراً بـ «ربدان مول» في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.