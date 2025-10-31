السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الوصل يقتنص «نقطة» أمام خورفكان

الوصل يقتنص «نقطة» أمام خورفكان
31 أكتوبر 2025 22:04

 
معتصم عبدالله (خورفكان)

خيّم التعادل على مباراتي اليوم الثاني من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث انتهت مواجهة خورفكان والوصل على استاد صقر بن محمد القاسمي بالتعادل 1-1، فيما حسم التعادل 2-2 لقاء بني ياس وضيفه دبا على ملعب «السماوي» بالشامخة.
في خورفكان، اقتنص «النسور» نقطة ثمينة، بعد أداء قوي، فيما خرج «الإمبراطور» بنقطة أبقته في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي، مقابل 8 نقاط لخورفكان في المركز العاشر. 
وتقدم أصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 11 عن طريق الأرجنتيني بيدرو بافلوف، بعد تمريرة متميزة من المغربي تيسودالي، ليودعها الشباك بثقة. 
وردّ الوصل بفرص خطيرة أبرزها تسديدة الكولومبي برايان بالاسيوس من ضربة حرة ارتدت من العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن ينقذ الحارس راشد سهيل مرماه ببراعة. 
وانتظر الوصل حتى الدقيقة 80 لإدراك التعادل عبر «البديل» فابيو ليما، بعد كرة سددها المدافع عبدالرحمن صالح، وغيّرت اتجاهها من قدم ليما إلى داخل الشباك.
وفي الشامخة، حصد بني ياس أولى نقاطه هذا الموسم، بالتعادل 2-2 مع ضيفه دبا، الذي رفع بدوره رصيده إلى نقطتين في المركز قبل الأخير. 
وتقدم «السماوي» بهدف سهيل النوبي في الدقيقة 12، وهو الأول للفريق في الدوري، قبل أن يعادل خالد عبدالله النتيجة لدبا في الدقيقة 73،  وأعاد نياكاتيه التقدم لبني ياس في الدقيقة 83، غير أن «النواخذة» أدرك التعادل في الدقيقة 89 بواسطة مهند علي، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط بين الفريقين.
وتختتم الجولة السابعة يوم السبت بمباراتين تجمعان الظفرة مع كلباء على استاد حمدان بن زايد، والجزيرة أمام البطائح على استاد محمد بن زايد.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
بني ياس
دبا الفجيرة
الظفرة
كلباء
الجزيرة
البطائح
