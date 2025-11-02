قلب رونالدو يدق أسرع من المعتاد!



الرياض (أ ف ب)



لم يبدل النصر عادته منذ بداية موسمه المحلي الناصع بسبعة انتصارات متوالية، بعدما قاده نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فوز بشق الأنفس على ضيفه الفيحاء، مترجماً ضربة جزاء بعدما كانت المباراة متجهة إلى التعادل (1-1).

وبعدما اعتقد الجميع بحتمية التعادل واشتعال المنافسة على لقب الدوري، في ظل ملاحقة التعاون الفائز على القادسية (2-0)، والهلال الذي تفوق على الشباب (1-0)، وقّع «الدون» على هدفه الثامن وذهب بعد نهاية المباراة لتحية الجماهير المحتشدة في ملعب الأول بارك، راقصاً العرضة السعودية، ومكرساً البداية المثالية للعالمي في طريقه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018 - 2019.

قال أفضل لاعب في العالم خمس مرات: «كانت المباراة صعبة جداً، لم نصنع الكثير من الفرص، خصوصاً أن الفيحاء دافع بطريقة مميزة، لكن هذه هي كرة القدم، حافظنا على إيماننا حتى النهاية وتمكنا من حسم المباراة».

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني سابقاً والذي وقع على هدفه الـ952 في مسيرته الاحترافية: «نحن في قمة الترتيب، لكنا علينا أن نحافظ على المسار التصاعدي لأن الموسم طويل جداً».

وعن توقيعه على هدفين وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال رونالدو (40 عاماً): «من الرائع أن تسجل الأهداف، لكن الأهم هو تحقيق الفوز للفريق، لا تهمني الجوائز الفردية، بل الأهم هو إحراز اللقب».

وتابع تعليقاً على تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخير: «قلبي خفق أسرع من المعتاد في اللحظات الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم بعد تجربة 22 عاماً في هذا المجال».

بدوره، علق مواطنه مدرب الفيحاء بيدرو إيمانويل على ضربة الجزاء المحتسبة من الحكم محمد الهويش في الوقت بدل الضائع ضد المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، إثر ارتقاء مع لاعب النصر عبد الإله العمري بالقول: «عندما ذهب الحكم لمشاهدة (الفار)، كنت أعرف أنه سيأخذ 3 إلى 4 دقائق، وكنت أعرف أن القرار سيكون ضدنا».

وأضاف: «هذه صورة يجب ألا تظهر في الدوري السعودي، النصر فريق كبير ويملك لاعبين كباراً، ولكن كنا نحن الأفضل».

أما مواطنه مدرب العالمي جورجي جيسوس، فرد عليه قائلاً: «ضربة الجزاء صحيحة، ولا يوجد شك، ومتأكد أن بيدرو لم يشاهد الضربة، لكي يتحدث ويقول غير صحيحة».

ونجح التعاون، الثاني ومفاجأة البطولة، بقيادة مدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا، في تكبيد القادسية خسارته الأولى في الدوري (2-0)، محققاً فوزه السادس توالياً مقابل خسارة افتتاحية أمام النصر.

ووصف شاموسكا الانتصار بالمهم ضد منافس صعب، وينافس على المراكز الأولى: «قمنا بإعطاء اللاعبين توجيهات باستغلال المرتدات، وأهنئ الفريق على ما قدمه من انضباط».

على الرغم من اكتفاء فريقه بالفوز بهدف يتيم على الشباب، بدا المدرب الإيطالي للهلال سيموني إنزاجي راضياً عن أداء فريقه الذي «وصل إلى المستوى الذي نريده، وظهر ذلك في مباريات عديدة».

وأضاف مدرب الإنتر الإيطالي سابقاً والذي سيحل فريقه ضيفاً على الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة «لعبنا 12 مباراة فزنا في 10 منها وتعادلنا في 2، ونحن نسير في الطريق الصحيح».

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة التي حسمها الهلال أمام 22 ألف متفرج احتشدوا في ملعبه في المملكة أرينا بهدف لاعبه البرازيلي ماركوس ليوناردو (36)، فقد أقّر إنزاجي بصعوبة خصمه العاصمي، موضحاً «الشباب فريق منظم، وكان لديه بعض الفرص، لكن لم تكن خطيرة، تكتل دفاعياً بشكل رائع، والأهم أن شباكنا لم تتلق أهدافاً».

وفي استاد عبد الله الفيصل في جدة، ووسط سخط جماهيره، أخفق الأهلي في استغلال تقدمه المتأخر على الرياض عبر ضربة جزاء بعد العودة إلى «الفار» ترجمها نجمه الإنجليزي إيفان توني (85)، فشّرع شباكه لهدف تعادل مماثل من ركلة جزاء أيضاً بعد العودة إلى التقنية نفسها (90+8).

هذا السيناريو، دفع مدربه الألماني ماتياس يايسله الذي أكمل مئويته الأولى مع «الراقي» منذ تعيينه على رأس القيادة الفنية في صيف 2023، إلى الاعتذار من الجماهير «بطبيعة الحال النتيجة كانت مخيبة للآمال، وكان الهدف الحصول على النقاط كاملة».

وهبط الاتحاد إلى المركز الثامن بعد استدراكه تعادلاً متأخراً أمام الخليج (4-4) الذي أنهى الشوط الأول بثلاثة نظيفة.

وقدم صاحب الضيافة مباراة كبيرة، إذ كان قاب ثوانٍ من تحقيق الفوز لولا نجاح «النمور» في تسجيل ثلاثة أهدف متتالية في الدقائق الأخيرة حملت توقيع الفرنسي موسى ديابي (86)، الألباني ماريو ميتاي (90+6) وفيصل الغامدي (90+8).

وفيما أكد مدرب الخليج اليوناني دونيس أن «لا أعذار لما حصل»، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة، رأى مدرب العميد البرتغالي سيرجيو كونسيساو أن «الجمهور هو من أعاد الفريق بعد التأخر (0-4)».