يومُ المحبة والولاء

يومُ المحبة والولاء
4 نوفمبر 2025 00:15

ثمة أيام لا تضاهيها أي أيام أخرى، أيام تجيء مكتملة بالبهاء والفخر، ويحل «يوم العَلَم» كأحد أبرز أيام الزهو والعزة في الذاكرة الإماراتية، ويجسد في جوهره قيمة وطنية ووجدانية لكل إماراتي، وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة العامرة بالأمن والمحبة والسلام. هو يوم تتجلى فيه مظاهر الفرح العميق، والاعتزاز المترسخ في الأرواح والقلوب. يومٌ تضيء فيه الذاكرة بكل ما أنجزته المسيرة المباركة لدولة الإمارات، وهي تواصل عطاءاتها وترسخ حضورها البارز مثالاً رائداً في التطور والحداثة والأصالة والحفاظ على التراث والهوية الوطنية، ووطناً جامعاً للإنسانية تحت سماء المحبة والأخوة.
«يوم العَلَم».. يومٌ تمتلئ فيه القلوب عرفاناً ووفاء عظيمين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ولإخوانه المؤسسين، الذين صنعتْ إرادتهم الواحدة الأسس المتينة لاتحاد مجيد يقف التاريخ أمام منجزاته وقوف المتأمل الذي يبحث ويدرس ويستخلص الحكم في العطاء والإرادة والبذل والتفاني، وكيف يمكن أن يتحول الحلم الكبير إلى وطن له قلب باتساع الكون، وله عقل برصانة الحكمة، مفتخراً بالماضي، فرِحاً بالحاضر، وواثقاً في المستقبل البهي.
«يوم العَلَم».. يومٌ ترفرف فيه رايتنا عالياً، وتخفق في الهواء عزيزة شامخة، فتتجسد في العيون والقلوب محبة الإمارات، وهي تمضي بخطى ثابتة على طريق المجد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. دامت الإمارات.. ودام لها الحب والولاء في كل يوم.

