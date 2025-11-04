نوير: لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال مع بايرن



باريس (د ب أ)

لم يقرر مانويل نوير بعد ما إذا كان يريد خوض موسم آخر في مسيرته الحافلة مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، وهو أيضاً ليس في عجلة من أمره ليقرر ما إذا كان لا يزال يرغب في اللعب في سن الحادية والأربعين.

وقال الحارس الألماني المخضرم قبل لقاء فريقه مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: «أنا مرتاح تماماً. أولاً وقبل كل شيء، سيكون من المهم ما سنقوم به مع الفريق. ومن ثمَّ سيكون من المهم أيضاً استكمال مسيرتي في الشتاء». وأضاف: «الأمر يتعلق بالصحة واللياقة البدنية والحافز. وأيضاً بما سيحدث مع النادي في الموسم المقبل. لا أستطيع الإجابة عن ذلك لأنه أمر سابق لأوانه».

أوضح حارس مرمى بايرن، الذي تعرّض لعدة إصابات خطيرة في مشواره الكروي، أنه من المهم «أن أحافظ على لياقتي البدنية وصحتي وأن أؤدي بشكل جيد. ثم يمكننا التحدث في أي وقت». وسيكمل نوير عامه الـ40 في مارس المقبل، علماً بأنه انضم لبايرن عام 2011، وحقق معه العديد من الألقاب، أبرزها الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) في عامي 2013 و2020، كما فاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني الذي اعتزل اللعب الدولي معه العام الماضي.

وأكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن، على ذلك، حيث قال: «يجب ألا يكون هناك أي ضغط زمني على الإطلاق. من المهم أن يستمتع نوير بوقته، وأن يواصل ما يقوم به. في مرحلة ما، سيأتي الوقت المناسب للحديث عن إمكانية استمراره».

أشار المدرب البلجيكي إلى أن محادثات تجديد عقود اللاعبين الأكبر سناً تختلف عن تلك التي تجرى مع اللاعبين الأصغر سناً. أوضح كومباني: «هناك ضغط زمني قبل بلوغ الثلاثين، سواء بتجديد العقد أم لا. ولكن في مرحلة ما، تأتي مرحلة في مشوار كرة القدم حيث يتعلق الأمر بالشعور والأداء. وهذا الأمر ليس مشكلة في هذه المرحلة من نوفمبر الجاري»، في المقابل، شدد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، مطلع الأسبوع على أن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما، حيث كشف «سنتحدث عندما يحين الوقت المناسب».

ويبدو بايرن مستعداً لاعتزال نوير في نهاية الموسم الحالي، حيث أدى الحارس البديل يوناس أوربيج دوره بكفاءة عندما استعان به كومباني، بينما يعتبر ألكسندر نوبل ودانيال بيريتز، المعاران من صفوف الفريق، خيارين آخرين.