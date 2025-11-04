إعصار كالمايجي يودي بحياة 26 شخصاً في الفلبين

قال مسؤولو الدفاع المدني في الفلبين، اليوم الثلاثاء، إن 26 شخصاً لقوا حتفهم ونزح نحو 287 ألف شخص بسبب الفيضانات وحوادث أخرى ناجمة عن إعصار كالمايجي في الفلبين. وقد ضعفت قوة الإعصار بصورة طفيفة لدى عبوره وسط الفلبين، ولكنه مازال يصنف على أنه إعصار، حسبما قال مكتب الأرصاد. ويحمل الإعصار رياحاً تسير بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة.

وقال مكتب الدفاع المدني، إنه سجل تقارير بوقوع 26 حالة وفاة بسبب الإعصار، الذي ضرب أولاً إقليمي ليتي الجنوبي وسيبو قبل أن يصل ثلاثة أقاليم أخرى خلال اليوم.

ووقعت 22 حالة وفاة في سيبو، الأكثر تضرراً من الإعصار.

وقال جوني كاستليو المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني، إن معظم الضحايا غرقوا في مياه الفيضانات، التي غمرت منطقة كبيرة من الإقليم. وقد وقعت أربع حالات وفاة أخرى في مناطق أخرى.

وقالت السلطات المحلية، إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة. وقد أدى الإعصار لقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة بوسط وشرق الفلبين، حيث اضطر السكان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم بعدما ارتفع منسوب الفيضانات في أعقاب هطول الأمطار خلال الليل.

وقد تم إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران محلية بسبب الطقس السيئ، في حين تقطعت السبل، بما لا يقل عن 9276 شخصاً عقب أن أوقف خفر السواحل التنقل بحراً في المناطق المتضررة.

وقال مكتب الأرصاد، إن إعصار كالمايجي يتحرك نحو الغرب بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يغادر الفلبين بحلول يوم غدٍ الأربعاء أو بعد غدٍ الخميس.