الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إعصار كالمايجي يودي بحياة 26 شخصاً في الفلبين

إعصار كالمايجي يودي بحياة 26 شخصاً في الفلبين
4 نوفمبر 2025 18:58

 قال مسؤولو الدفاع المدني في الفلبين، اليوم الثلاثاء، إن 26 شخصاً لقوا حتفهم ونزح نحو 287 ألف شخص بسبب الفيضانات وحوادث أخرى ناجمة عن إعصار كالمايجي في الفلبين.  وقد ضعفت قوة الإعصار بصورة طفيفة لدى عبوره وسط الفلبين، ولكنه مازال يصنف على أنه إعصار، حسبما قال مكتب الأرصاد. ويحمل الإعصار رياحاً تسير بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة وزوابع بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة.
وقال مكتب الدفاع المدني، إنه سجل تقارير بوقوع 26 حالة وفاة بسبب الإعصار، الذي ضرب أولاً إقليمي ليتي الجنوبي وسيبو قبل أن يصل ثلاثة أقاليم أخرى خلال اليوم.
ووقعت 22 حالة وفاة في سيبو، الأكثر تضرراً من الإعصار. 
وقال جوني كاستليو المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني، إن معظم الضحايا غرقوا في مياه الفيضانات، التي غمرت منطقة كبيرة من الإقليم. وقد وقعت أربع حالات وفاة أخرى في مناطق أخرى.
وقالت السلطات المحلية، إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة. وقد أدى الإعصار لقطع  خطوط الكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة بوسط وشرق الفلبين، حيث اضطر السكان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم بعدما ارتفع منسوب الفيضانات في أعقاب هطول الأمطار خلال الليل.
وقد تم إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران محلية بسبب الطقس السيئ، في حين تقطعت السبل، بما لا يقل عن 9276 شخصاً عقب أن أوقف خفر السواحل التنقل بحراً في المناطق المتضررة.
وقال مكتب الأرصاد، إن إعصار كالمايجي يتحرك نحو الغرب بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يغادر الفلبين بحلول يوم غدٍ الأربعاء أو بعد غدٍ الخميس.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا الإعصار
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كالمايجي" في الفلبين
المصدر: د ب أ
الفلبين
إعصار
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©