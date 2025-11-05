كفاءة حكومية

الاجتماعات السنوية للحكومة التي انطلقت في أبوظبي، تؤكد أن الإمارات تقدم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، في المنطقة والعالم؛ لكونها تمتلك فريق عمل واحداً، مرناً، متكاملاً، ومتناغماً، ينطلق من روح الاتحاد في تحقيقه للأولويات الوطنية، ومن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في صياغة مستقبل محوره الإنسان واستقراره ورفاهه، وأداته الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهدفه صدارة مؤشرات التنافسية العالمية.

الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أبرزت تميز فرق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، والقدرة الاستثنائية على تحويل الفرص إلى تحديات، رغم كل ما يمر به العالم من تغيرات، كما كشفت عن إنجازات متلاحقة في مجالات نمو الناتج المحلي، وارتفاع وتيرة التجارة الخارجية غير النفطية، إلى جانب الزيادة في معدلات الاستثمار.

الحكومة تعمل ضمن رؤية تنموية شاملة، لإنجاز المستهدفات الوطنية، مستندة إلى النهج الاستباقي في قراءة تحديات المستقبل؛ بهدف تسريع المسيرة التنموية المستدامة التي تشهدها الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إلى جانب حرصها على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتلبية تطلعات الشعب نحو مجتمع أكثر رفاهاً وازدهاراً.