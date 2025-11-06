الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الدورة الخامسة» من مهرجان السلع البحري تنطلق غداً

«الدورة الخامسة» من مهرجان السلع البحري تنطلق غداً
6 نوفمبر 2025 15:32

 
الظفرة (وام)

تنطلق الجمعة فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر إلى 16 نوفمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويقام المهرجان على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على الموروثين الثقافي والبيئي، إلى جانب دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة.
وتعقد فعاليات ومسابقات المهرجان أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار، وتوفير أجواء اجتماعية وتراثية جاذبة للعائلات والجمهور، تتيح لهم المشاركة في مختلف أنشطته.
ويشهد المهرجان تنظيم 64 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية وتراثية، خُصصت لها جوائز نقدية تزيد قيمتها على 6.4 مليون درهم، من أبرزها سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي تتجاوز جوائزه 3 ملايين درهم، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وسباق السلع لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي تزيد جوائزه على 2.4 مليون درهم.
كما تتضمن الفعاليات بطولات ومسابقات متنوعة إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة.
ويحتضن المهرجان كذلك سوقاً شعبياً يضم متاجر للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية وصناعات تقليدية ومأكولات شعبية إماراتية، مع تخصيص مساحات للأطفال، وتنظيم أنشطة توعوية يومية للجهات الحكومية المشاركة، إلى جانب عروض الفنون الشعبية وإبراز الحرف اليدوية التقليدية.
ويهدف تنظيم المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي، وتعزيز دور الرياضات البحرية التراثية، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية وإبراز معالمها السياحية وقدراتها الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الظفرة.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان السلع البحري
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
