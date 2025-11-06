أولويات وطنية

الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
7 نوفمبر 2025 00:01

«الأسرة الإماراتية ونموها»، يتصدر أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلسة حول «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» التي أطلقت أمس، مجدداً سموه خلالها التأكيد على أن الأسرة الإماراتية ستبقى أولوية وطنية، وأن الحفاظ على استمرارية نموها يعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون، والعمل الجماعي، والوعي المجتمعي، موجهاً سموه بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة».
ملفات وطنية عديدة ذات أولوية في مسيرة التنمية الشاملة، ومنها التعليم، والتوطين، والاقتصاد، والتكنولوجيا الرقمية، ورفع جودة حياة المواطن، بحثتها الاجتماعات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إطار سعي الحكومة لمتابعة ما تحقق من إنجازات، وقياس مدى تميز أجهزتها، وكفاءة مؤسساتها، في الوصول إلى المستهدفات الوطنية، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
الاجتماعات التي حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سلطت الضوء على العديد من الاستراتيجيات، والمشاريع، والمبادرات الوطنية التي تم تنفيذها لتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات كافة، ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته، كما أكدت أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل، من أجل المحافظة على المكتسبات الوطنية، وأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

