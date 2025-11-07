«دبي للثقافة» تعلن عن الفائزين بمسابقة القوز للريادة الإبداعية

دبي (الاتحاد) شهدت النسخة الثالثة من منتدى القوز للريادة الإبداعية، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، نجاحاً لافتاً يعكس حيوية وقوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما تتضمنه من فرص تنموية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة، وتمكّن المنتدى الذي عقد على مدار يومين في الخياط أفنيو من استقطاب نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين شاركوا في سلسلة متنوعة من ورش العمل والجلسات والندوات النقاشية والإرشادية وجلسات التواصل، التي عقدتها الهيئة بهدف دعم رواد الأعمال وفتح الآفاق أمامهم.

وخلال اختتامها فعاليات نسخة المنتدى الثالثة، توجت «دبي للثقافة» الفائزين في مسابقة القوز للريادة الإبداعية الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكارٍ مبتكرة تعزز قوة الاقتصاد الإبداعي في دبي، حيث نال حمد خوري، مؤسس شركة «بداويس»، المتخصّصة في إنتاج الألعاب الرقمية المستلهمة من التراث المحلي، المركز الأول وحصل على مكافأة قدرها 80 ألف درهم، وجاءت صوفيا كاميلداي، مؤسسة منصة «آرت ديب» التي تعمل في تنظيم الورش والأمسيات الفنية والسينمائية وتصميم الفعاليات الثقافية المتنوعة، في المركز الثاني ونالت جائزة بقيمة 50 ألف درهم.

أما نزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة MADE المتخصّصة في مجالات الموسيقى والفن والترفيه وتمكين المبدعين في الإمارات من التواصل مباشرة مع الباحثين عن المواهب، فقد حلّ في المركز الثالث وحظي بمكافأة بقيمة 30 ألف درهم. وإلى جانب الجوائز النقدية، حصل الفائزون على حزمة من الجوائز العينية المقدمة من شركاء المنتدى. من جهةٍ ثانية، تضمّن برنامج المنتدى سلسلة من الندوات النقاشية، كما تضمّن البرنامج سلسلة من ورش العمل المتخصصة. وأشارت خلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى أن منتدى القوز للريادة الإبداعية تحول إلى منصةً ملهمة وحاضنة داعمة لريادة الأعمال الإبداعية في دبي، التي تمثل رافداً رئيسياً لمسيرة التنمية الشاملة ومحركاً لصناعة المستقبل.

