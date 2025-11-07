السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مدرب توتنهام لم يحسم موقف قدوس من مواجهة مانشستر يونايتد

مدرب توتنهام لم يحسم موقف قدوس من مواجهة مانشستر يونايتد
7 نوفمبر 2025 20:01

 
لندن (د ب أ)

وصف الدنماركي توماس فرانك المدير الفني لتوتنهام، أن موقف لاعبه الغاني المصاب محمد قدوس من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لا يزال غير محسوم.
وتعرض الجناح المتألق لإصابة في مباراة فريقه ضد تشيلسي، ما أدى إلى استبعاده من مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسُئل المدرب في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة الفريق ضد اليونايتد، إذا ما كان الفريق مكتمل الصفوف، وما إذا كان قدوس جاهزاً، حيث أكد في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: «كل من شارك أمام كوبنهاجن فهو سليم».
وأضاف: «كريستيان روميرو وديستيني أودوجي استجابا بشكل جيد للتأهل وهما بحالة جيدة وجاهزان للعب، أما قدوس فموقفه غير مؤكد لمباراة الغد، وسنرى ما سيحدث».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
مانشستر يونايتد
