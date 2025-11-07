السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«اصنع في الإمارات» استعرضت فرص تصنيع بـ168 مليار درهم في «أديبك 2025»

7 نوفمبر 2025 20:03

أبوظبي (الاتحاد)
عرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» الذي اختتم أعماله أمس الأول فرصا استثمارية نوعية لتصنيع أكثر من 4800 منتج محلياً بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار درهم، إلى جانب تسليط الضوء على حلول تمويلية تنافسية بقيمة 40 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية» والبنوك الوطنية.وركزت الوزارة في هذا الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الطاقة، على استعراض الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين والشركات والموردين تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع النفط والطاقة خاصة البتروكيماويات يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى التركيز خلال هذه المشاركات على نقل التجربة الصناعية الوطنية والممكنات والحوافز تحت مظلة «اصنع في الإمارات» وعرض المميزات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين وأصحاب الأفكار، واستعراض جهود تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وصولاً إلى دعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
ونوه السويدي إلى أن تكامل الجهود ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» ساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62%، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68%.
وأشار إلى تكامل الجهود بين الوزارة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مما ساهم في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز منظومة الجودة والمواصفات، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة «الصناعة 4.0»، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي.
واختتم السويدي مشاركة الوزارة بدعوة المستثمرين والشركات للمشاركة في الدورة الخامسة من «منصة اصنع في الإمارات»، المقرر عقدها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

