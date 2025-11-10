الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حمدان بن محمد: للمرة الأولى على مستوى المنطقة.. تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف

حمدان بن محمد: للمرة الأولى على مستوى المنطقة.. تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف
10 نوفمبر 2025 19:20

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستضافة دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «للمرة الأولى على مستوى المنطقة، تستضيف دبي المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025) خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، بمشاركة مئات المؤسسات والمتاحف العالمية، وأكثر من 4500 مشارك، ووفود تمثل 130 دولة في أكبر تجمع دولي لخبراء المتاحف». 
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «في دبي، نستمد من جذورنا الراسخة طاقة تبني المستقبل، وتفتح آفاقاً لحوارات ثقافية عميقة تصون ذاكرة الإنسانية، وتعيد تشكيل ملامح متاحف الغد، ونحن نثق بفريقٍ تقوده لطيفة بنت محمد ليُلهم العالم ويقدّم نسخةً استثنائية تُجسّد فصلاً جديداً في تاريخ هذا الحدث العريق الممتد لأكثر من سبعة عقود».

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة «الأوقاف» بدبي يناقش المشروعات الجديدة
«مستقبل المدن» يستشرف مستقبل الحوكمة الحضرية المستدامة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
المجلس الدولي للمتاحف
دبي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©