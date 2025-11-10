الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
11 نوفمبر 2025 00:01

مباحثات إماراتية بريطانية، خلال اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تؤكد موقف البلدين الصديقين بضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية؛ لأنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بهذا الحل الذي يشكل المسار الوحيد لإحلال السلام، وتعزيز أسباب الأمن الإقليمي.
المباحثات تصب في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جميع المساعي والمبادرات الهادفة للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق، كما تنطلق من التزامها الراسخ بتعزيز السلام والعدالة، وتجسد دورها التاريخي والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة يعيش فيها بكرامة وسلام.
الإمارات تعمل بشراكة دولية للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والحفاظ على الزخم الحالي لضمان أن يكون هذا الاتفاق بداية المسار نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون، خاصة أن الأزمات والحروب التي خلفت تداعيات إنسانية كارثية في المنطقة، لا يمكن إنهاؤها إلا من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق السلام والتنمية.

