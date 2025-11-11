الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دعم مستدام

دعم مستدام
12 نوفمبر 2025 00:01

تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمساهمين والداعمين لمبادرة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والفئات الأكثر احتياجاً، تكريم لقيم العطاء والإنسانية الراسخة في دولتنا، وتثمين لروح التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وتعبير واضح عن الدور الريادي لأبوظبي والإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية محلياً وعربياً ودولياً، بما يمكن المجتمعات من تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات.
المبادرة التي أطلقتها أبوظبي، في إطار مبادرات نوعية عديدة ذات أثر تنموي وإنساني، استطاعت تحقيق أهدافها الرئيسية في توفير مصادر دعم مجتمعية مستدامة للقطاع الصحي، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، كما تمكنت من ترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، وتسهم في توفير جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
المبادرة التي انطلقت في «عام المجتمع» استطاعت أن تجسِّد أيضاً أهمية العمل الجماعي المنظم، والتخطيط بعيد المدى، في تحفيز منظومة التكامل والتكافل المجتمعي، وتأمين استدامتها؛ لمضاعفة النتائج الكبيرة والمؤثرة للمشاريع المجتمعية في تحسين نوعية حياة الأفراد، واستدامة المنفعة للمستفيدين، وتوسيع ميادين الخير، وبناء مجتمع متعاون ومتماسك في أبوظبي التي أضحت الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستقرار.

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي
أبوظبي
عام المجتمع
وقف الحياة
الأمراض المزمنة
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©