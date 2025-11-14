الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان: لا حل عسكريا في السودان.. وخارطة «الرباعية» هي المسار لحكومة مدنية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المآسي المرتكبة في السودان تبرهن، بشكل قاطع، على أنه لا حل عسكرياً لهذه الحرب الأهلية.

وقال سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة الدولة الرئيسية أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، في سياق النزاع الدائر في السودان، إن «بيان الرباعية»، الذي تم التوصل إليه بقيادة الولايات المتحدة، يقدم خريطة طريق واضحة لإنهاء النزاع من خلال هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال لحكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات أدانت الهجمات ضد المدنيين، من قبل قوات الدعم السريع في منطقة الفاشر، وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان، داعياً كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري لكافة الهجمات ضد المدنيين، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وقال «يجب على الأطراف المتحاربة السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما ينبغي على المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع، دون استثناء. وللأسف، فإن الطرف المتحارب الذي تم تمثيله في هذه الجلسة يواصل شن الهجمات العشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات، بينما يعاني الشعب من المجاعة، ويتجاهل دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، ما يساهم في إطالة النزاع، كما يقوم باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح»، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تُعد أمراً جديداً، فقد سبق لهذا الطرف توفير المأوى للإرهابيين، وتقديم الحماية لأفراد تم اتهامهم بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد موقفها الراسخ وتضامنها مع السودان، من أحلك اللحظات إلى أكثرها أملاً، وقال «قمنا بالتعهد مؤخراً بتقديم مئة مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في منطقة الفاشر، كما نؤكد استعدادنا الكامل لبذل المزيد من الجهود لدعم الاستجابة الإنسانية».