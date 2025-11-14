بلجيكا: "المؤبد" لإرهابي أدين بانتهاكات بحق الإيزيديين

حُكم على إرهابي يحمل الجمسية البلجيكية بالسجن المؤبد في بروكسل بعد محاكمته غيابيا خلال جلسات قضائية أولى من نوعها في بلجيكا بشأن عمليات الإبادة بحق الأقلية الإيزيدية في العراق.

ودين سامي جدو، الذي كان عضوا في تنظيم داعش الإرهابي وقت وقوع الأحداث، بارتكاب "إبادة جماعية" لمشاركته في عمليات القتل بحق الإيزيديين ضمن صفوف الجماعة المتطرفة.

كما دين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" لاختطافه وضربه وإجباره ثلاث نساء إيزيديات على العبودية بين أواخر عام 2014 وأواخر 2016.

يُعتقد أن سامي قُتل خلال قصف استهدف التنظيم المتشدد.

وعقب صدور حكم الإدانة، مساء الخميس، وتماشيا مع توصيات الادعاء، عُقدت جلسة مداولات ثانية بشأن الحكم اليوم الجمعة في محكمة جنايات العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان الإرهابي يُحاكم منذ ثمانية أيام.

وقالت أوليفيا فينيت، محامية امرأتين إيزيديتين كانتا طرفين مدنيين في المحاكمة "حتى لو لم يكن الحكم كافيا لمعالجة الصدمة، فإن فرض أقصى عقوبة يُعدّ وسيلة للاعتراف بحجم الإساءة التي تعرّضتا لها وفداحتها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل سامي جدو في ديسمبر 2016 إثر غارة جوية على الرقة في سوريا. ولكن في ظل غياب شهادة وفاة تثبت موته قانونيا، قررت السلطات البلجيكية محاكمته على الجرائم التي يُتهم بارتكابها.

قبل بلجيكا، قدّمت ثلاث دول أوروبية أخرى هي ألمانيا وهولندا والسويد، إرهابيين للمحاكمة ودانتهم منذ عام 2021 لمشاركتهم في هذه الإبادة الجماعية.

اعتمد التحقيق البلجيكي لمكافحة الإرهاب على شهادات جمعتها منظمات غير حكومية وصحافيون في منطقة الحرب بعد سقوط آخر معاقل تنظيم داعش المتطرف في الباغوز بسوريا عام 2019.

وأدى ذلك إلى تحديد هوية ثلاث نساء أيزيديات كنّ ضحايا لسامي جدو، أدلت اثنتان منهن بشهادتيهما أمام المحكمة بصفتهما طرفين مدنيين.

الأيزيديون أقلية ناطقة باللغة الكردية وتمركزت بشكل أساسي في شمال العراق قبل تعرضها لهجمات واضطهاد من جانب تنظيم داعش بدءا من أغسطس 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، تعرضت آلاف النساء والفتيات للاعتداء والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك العبودية. وقُتل مئات الرجال الإيزيديين.

ومن المقرر عقد محاكمة أخرى في العاصمة الفرنسية باريس في مارس 2026، هي الأولى في فرنسا بشأن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، وتستهدف أيضا إرهابيا مشتبها به.