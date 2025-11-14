السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مآسي السودان

مآسي السودان
15 نوفمبر 2025 00:01

رغم كل ما تبذله الإمارات في سبيل وقف الحرب بالسودان، وكل ما تقدمه من دعم إنساني للشعب الشقيق، لا تزال «سلطة بورتسودان» تروِّج لأكاذيب وادعاءات باطلة، وتشن حملات تضليل وتشويه، تستهدف التغطية على ما وثقته تقارير أممية بارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب، وانتهاكات مروعة للقانون الدولي، كما تكشف نواياها بإطالة أمد الحرب، وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.
الإمارات التي كشفت زيف هذه الادعاءات عبر مسارات دبلوماسية وقانونية، تجدد دعوتها في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان لطرفي النزاع، إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وإنهاء هذه الحرب العبثية التي تسببت بالويلات والمآسي للشعب السوداني، والاستجابة لإرادة المجتمع الدولي بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، ولجم الهجمات ضد المدنيين، وإقرار هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
الإمارات الداعية لتنفيذ مخرجات اللجنة «الرباعية»، تؤكد أن لا حل عسكرياً للصراع، وأن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة والمخاطر على السلم والأمن، كما تشدد على أن لا مكان لأي من طرفي النزاع في مستقبل حكم السودان الذي يقرره الشعب السوداني من خلال إطلاق عملية انتقالية شاملة تمهد لإقامة حكومة مدنية مستقلة، لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة، وتحافظ على سيادة السودان، ووحدته، وسلامة أراضيه.

أخبار ذات صلة
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان وإحالة المتهمين للقضاء
السودان
الحرب في السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
الشعب السوداني
الرباعية الدولية
سلطة بورتسودان
بورتسودان
مجلس حقوق الإنسان
الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©