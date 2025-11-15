الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات «الأبيض»

حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات «الأبيض»
15 نوفمبر 2025 18:21

 معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال


يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للسفر إلى البصرة مساء الأحد، لمواجهة شقيقه العراقي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد البصرة الدولي، في إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وبدأ منتخبنا الوطني أمس تحضيراته لمباراة الإياب بأداء حصة تدريبية، في استاد محمد بن زايد، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، الذي حرص على لقاء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري قبل بداية المران، مطالباً اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الإياب، وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتدرب «الأبيض» الأحد في استاد مدينة زايد الرياضية، قبل السفر إلى البصرة، ويؤدي مرانه الأساسي في استاد البصرة يوم الاثنين، ويسبقه عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي التقديمي.

الإمارات
المنتخب الوطني
حمدان بن مبارك
تصفيات كأس العالم
العراق
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©