حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات «الأبيض»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للسفر إلى البصرة مساء الأحد، لمواجهة شقيقه العراقي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد البصرة الدولي، في إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ منتخبنا الوطني أمس تحضيراته لمباراة الإياب بأداء حصة تدريبية، في استاد محمد بن زايد، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، الذي حرص على لقاء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري قبل بداية المران، مطالباً اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الإياب، وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتدرب «الأبيض» الأحد في استاد مدينة زايد الرياضية، قبل السفر إلى البصرة، ويؤدي مرانه الأساسي في استاد البصرة يوم الاثنين، ويسبقه عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي التقديمي.