«الضوء الراقص».. حوار بين الحركة والتقنية

الشارقة (الاتحاد)

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 عرضاً فنياً بعنوان «الضوء الراقص» من أداء فرقة LED Predators، التي تُعرف بتجاربها الإبداعية في المزج بين الحركة المسرحية والتقنيات البصرية.

جاء العرض ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض، مستهدفاً الأطفال والجمهور العام بتجربة تعتمد على الإيقاع والخيال والتفاعل المباشر، حيث تضمن سلسلة من اللوحات الحركية التي استخدمت فيها الإضاءة كعنصر أساسي في التكوين الفني.

ارتدى أعضاء الفرقة بدلات مزودة بشرائط LED مدمجة، تتحكم بها أنظمة لاسلكية تتيح تبديل الألوان والإضاءة بما يتوافق مع الموسيقى الحية أثناء الأداء.

وقدم الراقصون فقرات تتراوح بين الرقص الإيقاعي واستخدام العصيّ المضيئة والأشرطة العاكسة في تشكيلات جماعية تجسّد انسجام الضوء مع الحركة.

واستخدم الفريق، خلال العرض، نظام تحكم متطور يسمح بتعديل المشاهد البصرية لحظة بلحظة، ما منح الأداء طابعاً حياً متجدداً، وجعل كل حركة على المسرح جزءاً من سرد بصري متكامل يوظّف الضوء كأداة تعبير فني. وشهد العرض حضوراً واسعاً من الأطفال الذين تابعوا مجرياته باهتمام وتفاعل، حيث عبّر عدد من المشرفين التربويين المرافقين، عن تقديرهم لهذا النوع من العروض التي توظّف التكنولوجيا في خدمة الفن والتعليم، وتقدم للأطفال نموذجاً على استخدام الإبداع البصري في تطوير المهارات الحسية والتفكير المنطقي.