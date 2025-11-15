الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الضوء الراقص».. حوار بين الحركة والتقنية

«الضوء الراقص».. حوار بين الحركة والتقنية
15 نوفمبر 2025 22:15

الشارقة (الاتحاد)
شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 عرضاً فنياً بعنوان «الضوء الراقص» من أداء فرقة LED Predators، التي تُعرف بتجاربها الإبداعية في المزج بين الحركة المسرحية والتقنيات البصرية.
جاء العرض ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض، مستهدفاً الأطفال والجمهور العام بتجربة تعتمد على الإيقاع والخيال والتفاعل المباشر، حيث تضمن سلسلة من اللوحات الحركية التي استخدمت فيها الإضاءة كعنصر أساسي في التكوين الفني.
ارتدى أعضاء الفرقة بدلات مزودة بشرائط LED مدمجة، تتحكم بها أنظمة لاسلكية تتيح تبديل الألوان والإضاءة بما يتوافق مع الموسيقى الحية أثناء الأداء.
وقدم الراقصون فقرات تتراوح بين الرقص الإيقاعي واستخدام العصيّ المضيئة والأشرطة العاكسة في تشكيلات جماعية تجسّد انسجام الضوء مع الحركة.
واستخدم الفريق، خلال العرض، نظام تحكم متطور يسمح بتعديل المشاهد البصرية لحظة بلحظة، ما منح الأداء طابعاً حياً متجدداً، وجعل كل حركة على المسرح جزءاً من سرد بصري متكامل يوظّف الضوء كأداة تعبير فني. وشهد العرض حضوراً واسعاً من الأطفال الذين تابعوا مجرياته باهتمام وتفاعل، حيث عبّر عدد من المشرفين التربويين المرافقين، عن تقديرهم لهذا النوع من العروض التي توظّف التكنولوجيا في خدمة الفن والتعليم، وتقدم للأطفال نموذجاً على استخدام الإبداع البصري في تطوير المهارات الحسية والتفكير المنطقي.

أخبار ذات صلة
ويل سميث في «الشارقة للكتاب»: الكتابة غيرت مجرى حياتي
«مكتبات الشارقة» تستضيف «نادي كلمة للقراءة»
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض فني
الضوء
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©