«آيكوم دبي 2025» تُسلم الراية إلى مدينة روتردام الهولندية مستضيفة «آيكوم 2028»

شعار آيكوم
15 نوفمبر 2025 23:04

دبي (وام)
سلمت اللجنة التنظيمية لـ «آيكوم دبي 2025»، راية «آيكوم» إلى مدينة روتردام الهولندية، التي ستستضيف المؤتمر العام الثامن والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2028»، وذلك خلال حفل ختام المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تميزت الراية باستلهام تفاصيلها من تطريزات وروائع حرفة التلي التقليدية، ليعكس ذلك روح الهوية الثقافية المحلية، وارتباط الدولة بتراثها الثقافي غير المادي، ونهجها في صون التراث والاحتفاء به كمصدر اعتزاز للأجيال المقبلة.
شهد تنفيذ مشروع راية «آيكوم» سلسلة من المراحل الدقيقة والمتتابعة، بدأت بإنتاج شرائط التلي المنفردة، مروراً بتشكيل شعار «آيكوم»، وتثبيت حروفه على القماش بأسلوب متقن يعكس الدقة الحرفية والإبداع الفني الإماراتي. وتم إنتاج ثلاث نسخ من الراية، سُلِّمت إحداها إلى مدينة روتردام الهولندية، فيما أودعت النسخة الثانية في أرشيف المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، بينما احتفظت دبي بالنسخة الثالثة بصفتها المدينة التي استضافت للدورة الحالية.

وقد شاركت مجموعة من الحرفيات المواطنات من مختلف إمارات الدولة في نسج الراية، وفقاً لتقاليد حرفة التلي الأصيلة، ليقدمن عملاً فنياً مميزاً يجسد جماليات التراث المحلي، ودقّة فنونه المتوارثة، ويعكس حضور الحرف الإماراتية كجزء أصيل من الهوية الثقافية للدولة.
وتولت الفنانة الإماراتية سارة الخيال، بدعم من «صندوق الوطن» كشريك مساهم، تصميم الراية ليجسد هذا العمل تفاعلاً متناغماً بين الإبداع المعاصر وحرفة نسج التلي التي شكلت عبر الزمن رمزاً للهوية المحلية وبراعة المرأة الإماراتية. وتؤكد هذه المبادرة التزام دبي بحماية الحرف التقليدية وصون التراث الحي، والاحتفاء بقيمته الثقافية وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.
ويُبرز التصميم شعار «آيكوم» بدرجتين من اللون الأزرق، منسوجتين باستخدام أربع غرز تلي تقليدية هي: «فنخ البطيخ»، و«بروي/المشارة»، و«الفن»، و«الكولي». وتمثل كل غرزة إرثاً فنياً يعكس مهارة الحرفيات ويجسد تنوع النسيج الثقافي الإماراتي، فيما تتكامل هذه الغرز معاً لتجسيد شعار المؤتمر «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

ومن خلال تداخل هذه النقوش وانسجامها، تتشكل لوحة فنية تعبّر عن وحدة التنوع عبر مزج الأصالة مع الابتكار، وتُبرز مكانة الثقافة جسراً للتواصل بين الشعوب، ومنصةً لاستشراف المستقبل، وتحتفي بالإبداع المتجذّر في التراث الإماراتي.
يُشار إلى أن الإمارات نجحت في عام 2022 في إدراج حرفة التلي على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، في خطوة تعكس حرص الدولة على حفظ هذا الموروث الغني وصونه، والتعريف به عالمياً، وتسليط الضوء على قيمه الثمينة، إضافة إلى تأكيد أهمية توفير البيئة الملائمة لضمان استدامة الصناعات التراثية.

المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف
روتردام
دبي
