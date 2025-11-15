أقوى من التشويه

الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
16 نوفمبر 2025 00:01

ما تقوم به الإمارات من جهد حقيقي لوقف العنف في السودان، يمثل ركيزة رئيسية لجهود حل الأزمة في البلد الشقيق سلمياً، فالحقائق تبقى أقوى من محاولات التشويه، والحقيقة تقول، إن موقف الإمارات واضح وثابت، ويتمثل في دعم الشعب السوداني وليس دعم الأطراف المتحاربة، ووجودها ضمن «الرباعية الدولية»، إلى جانب السعودية والولايات المتحدة ومصر، يجسّد ثقة المجتمع الدولي في دورها الدبلوماسي المتوازن القائم على الحوار والوساطة لا على الانحياز أو التصعيد.
وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تكثف الإمارات جهودها السياسية والدبلوماسية الداعمة للحل السياسي للأزمة، مؤكدة دعمها الكامل لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب، وبالتزامن مع هذا الجهد الدبلوماسي، لم تتوقف المساعدات الإماراتية يوماً للسودان، من جسور جوية، وإغاثات طبية وغذائية، إلى إقامة مستشفيات ميدانية، ورعاية للمتضررين في الداخل والخارج، لأن دعم الأشقاء نهج إماراتي راسخ يضع الإنسان فوق السياسة والمصالح.
في الأزمة السودانية، لا تكتفي الإمارات بدور المنضم إلى المبادرات الدولية، بل تشارك في صياغة رؤى عادلة للحل ضمن إطار توافقي لا يهدف إلى إنهاء الحرب فقط، بل لتفكيك بنية عدم الاستقرار التي أنتجت الأزمة، ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع، طالبت الدولة بتطبيق الحل السلمي والسياسي، وتغليب مصلحة السودان وشعبه على المصلحة الخاصة.

