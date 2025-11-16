الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليما يمنح شباب الأهلي «أفضلية الذهاب» أمام النصر في كأس «أبوظبي الإسلامي»

ليما يمنح شباب الأهلي «أفضلية الذهاب» أمام النصر في كأس «أبوظبي الإسلامي»
16 نوفمبر 2025 19:42

 
معتصم عبدالله (دبي) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة


حصد شباب الأهلي الأسبقية أمام ضيفه النصر، بالفوز 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، ضمن ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.
وافتتح ماتيوس ليما التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 12، بعدما استغل خطأ المدافع سالم سلطان، في إعادة كرة قصيرة باتجاه زميله الحارس أحمد شمبيه، واستخلصها ليما وأودعها الشباك.
ورد النصر سريعاً بهدف التعادل بتوقيع عبدالله توري في الدقيقة 14، مترجماً تمريرة جوناتاس سانتوس «البينية»، قبل أن يُعيد ليما «الفرسان» إلى التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24، إثر متابعته لعرضية بالا من الجهة اليسرى.
وفي الشوط الثاني غابت الأهداف، رغم الأفضلية النسبية للنصر، على مستوى الاستحواذ والفرص الضائعة، لينتظر الفريقان مباراة الإياب الحاسمة، المقررة 29 نوفمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.
ومثّلت المواجهة الظهور الأول لشباب الأهلي في نسخة الموسم الحالي للبطولة، بعدما تُوج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، في الوقت الذي جاء فيه تأهل «العميد» إلى ربع النهائي على حساب البطائح بالتعادل 0-0، ثم الفوز 3-2، والوصل على الظفرة 5-1 و4-2.

الإمارات
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
شباب الأهلي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©