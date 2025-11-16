ليما يمنح شباب الأهلي «أفضلية الذهاب» أمام النصر في كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)



حصد شباب الأهلي الأسبقية أمام ضيفه النصر، بالفوز 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، ضمن ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم.

وافتتح ماتيوس ليما التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 12، بعدما استغل خطأ المدافع سالم سلطان، في إعادة كرة قصيرة باتجاه زميله الحارس أحمد شمبيه، واستخلصها ليما وأودعها الشباك.

ورد النصر سريعاً بهدف التعادل بتوقيع عبدالله توري في الدقيقة 14، مترجماً تمريرة جوناتاس سانتوس «البينية»، قبل أن يُعيد ليما «الفرسان» إلى التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24، إثر متابعته لعرضية بالا من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني غابت الأهداف، رغم الأفضلية النسبية للنصر، على مستوى الاستحواذ والفرص الضائعة، لينتظر الفريقان مباراة الإياب الحاسمة، المقررة 29 نوفمبر الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ومثّلت المواجهة الظهور الأول لشباب الأهلي في نسخة الموسم الحالي للبطولة، بعدما تُوج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، في الوقت الذي جاء فيه تأهل «العميد» إلى ربع النهائي على حساب البطائح بالتعادل 0-0، ثم الفوز 3-2، والوصل على الظفرة 5-1 و4-2.