مذكرة تفاهم بين اتحاد الجوجيتسو واللجنة العليا المنظّمة لـ «ألعاب الماسترز »



أبوظبي (الاتحاد)



وقّع اتحاد الجوجيتسو، واللجنة العليا المنظمة لبطولة ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، في مبادلة أرينا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث العالمي في العاصمة أبوظبي العام المقبل، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على المكانة الرائدة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، وفق أعلى المستويات، إلى جانب دور الاتحاد الفاعل في تطوير رياضة الجوجيتسو، وتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

ووقّع مذكرة التفاهم، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة لبطولة ألعاب الماسترز، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب ممثلي الجهات الداعمة والمعنية بتنظيم الحدث.



وأكّد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو إنجاح ألعاب الماسترز التي تُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وقال: «سعداء بتوثيق التعاون مع اللجنة العليا المنظّمة، فاستضافة أبوظبي لألعاب الماسترز 2026، يعكس الثقة الدولية الكبيرة في إمكانيات الدولة وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية، ويسهم هذا التعاون في توحيد الجهود الفنية والتنظيمية وتوفير أفضل بيئة للرياضيين المشاركين، بمن فيهم لاعبو الجوجيتسو من الفئات العمرية فوق 30 عاماً».

وأضاف: «يقوم الاتحاد بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة في تنظيم منافسات الجوجيتسو والترويج لها، وتوفير الكوادر الفنية، بما في ذلك الحكّام ومراقبو النزالات، وتنسيق مشاركة الأندية، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للرياضة ودعماً لمسيرة نموها في الدولة بما ينسجم ويواكب رؤية القيادة الرشيدة».

ومن جانبه، قال عارف حمد العواني: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم نهج أبوظبي القائم على بناء شراكات مؤسسية قوية مع الاتحادات الرياضية الوطنية، لضمان تنظيم نسخة تاريخية من ألعاب الماسترز».

وأضاف: «تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها كعاصمة عالمية للرياضة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى تعتمد أعلى المعايير التنظيمية، وتعد ألعاب الماسترز 2026 حدثاً استثنائياً يجمع الرياضيين من مختلف دول العالم في أجواء تعزز روح المشاركة المجتمعية والتنافسية الرياضية معاً، ونفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لما يملكه من خبرات واسعة في التنظيم وإدارة المنافسات».