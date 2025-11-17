الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

لانا نسيبة تحضر حفل السفارة الألمانية بمناسبة يومها الوطني

لانا نسيبة تحضر حفل السفارة الألمانية بمناسبة يومها الوطني
18 نوفمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)
حضرت معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، مساء الاثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه ألكساندر شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

أخبار ذات صلة
السفارة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني
انطلاقة واعدة لتمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، معالي كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وأبناء الجالية الألمانية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير الألماني لدى الدولة، خلال كلمة له، بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا، مؤكداً سعي بلاده الدائم لتطويرها على كافة المستويات.

لانا نسيبة
السفارة الألمانية
حفل
اليوم الوطني
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©