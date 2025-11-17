لانا نسيبة تحضر حفل السفارة الألمانية بمناسبة يومها الوطني

أبوظبي (وام)

حضرت معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، مساء الاثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه ألكساندر شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، معالي كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وأبناء الجالية الألمانية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الألماني لدى الدولة، خلال كلمة له، بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا، مؤكداً سعي بلاده الدائم لتطويرها على كافة المستويات.