الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مستقبل الطيران

مستقبل الطيران
18 نوفمبر 2025 00:01

مشاركة دولية واسعة في «معرض دبي للطيران» تعكس الثقة المتنامية بدور الإمارات مركزاً محورياً للابتكار والتعاون في قطاع الطيران، وسعيها لبناء اقتصاد فضائي شامل ومستدام، والاستثمار في أحدث التقنيات، إضافة إلى تعزيز دورها شريكاً موثوقاً في تطوير حلول الدفاع المبتكرة، انطلاقاً من رؤيتها الشاملة بأن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في الوطن.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اطلع على أهم الابتكارات، وأحدث الأنظمة الدفاعية، وأبرز التوجهات المستقبلية، ضمن فعاليات المعرض الذي شهد مشاركة قادة القطاع في هذا الحدث العالمي والمنصة الأضخم لبناء الشراكات، وبحث الفرص الواعدة، ورسم ملامح الجيل القادم من تقنيات الطيران، والفضاء، والدفاع.
حجم المشاركة المحلية، ومستواها، ونوعيتها في المعرض الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن الشركات الوطنية حققت حضوراً ونجاحاً عالمياً في تطوير صناعة الطيران، من خلال تبني أحدث الابتكارات والحلول المستدامة، ودعم الجهود العالمية لحماية المناخ، وضمان جاهزية القطاع لجميع التحديات في المستقبل.

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان
رئيس الدولة
معرض دبي للطيران
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
محمد بن زايد
دبي للطيران
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©