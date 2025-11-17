مستقبل الطيران

مشاركة دولية واسعة في «معرض دبي للطيران» تعكس الثقة المتنامية بدور الإمارات مركزاً محورياً للابتكار والتعاون في قطاع الطيران، وسعيها لبناء اقتصاد فضائي شامل ومستدام، والاستثمار في أحدث التقنيات، إضافة إلى تعزيز دورها شريكاً موثوقاً في تطوير حلول الدفاع المبتكرة، انطلاقاً من رؤيتها الشاملة بأن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في الوطن.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اطلع على أهم الابتكارات، وأحدث الأنظمة الدفاعية، وأبرز التوجهات المستقبلية، ضمن فعاليات المعرض الذي شهد مشاركة قادة القطاع في هذا الحدث العالمي والمنصة الأضخم لبناء الشراكات، وبحث الفرص الواعدة، ورسم ملامح الجيل القادم من تقنيات الطيران، والفضاء، والدفاع.

حجم المشاركة المحلية، ومستواها، ونوعيتها في المعرض الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن الشركات الوطنية حققت حضوراً ونجاحاً عالمياً في تطوير صناعة الطيران، من خلال تبني أحدث الابتكارات والحلول المستدامة، ودعم الجهود العالمية لحماية المناخ، وضمان جاهزية القطاع لجميع التحديات في المستقبل.