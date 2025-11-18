غوتيريش يرحّب بخطة ترامب لوقف حرب غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إقرار مجلس الأمن لمشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن غزة بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار.

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على تبني قرار صاغته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويسمح بإرسال قوة دولية لإرساء الاستقرار هناك.

وقال جوتيريش في البيان «من الضروري الآن تحويل الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على أرض الواقع»، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضاف أنه من المهم المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تشكو وكالات الأمم المتحدة من عدم قدرتها على إدخال ما يكفي من المساعدات إلى غزة لتلبية احتياجات ملايين النازحين والذين تعرضوا لصدمات نفسية جراء الحرب التي استمرت عامين.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء «لقد تمكنا من إدخال المزيد (من المساعدات)، لكنها لا تزال غير كافية».