الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غوتيريش يرحّب بخطة ترامب لوقف حرب غزة

غوتيريش يرحّب بخطة ترامب لوقف حرب غزة
18 نوفمبر 2025 16:54

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إقرار مجلس الأمن لمشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن غزة بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار.
وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على تبني قرار صاغته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويسمح بإرسال قوة دولية لإرساء الاستقرار هناك.
وقال جوتيريش في البيان «من الضروري الآن تحويل الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على أرض الواقع»، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
وأضاف أنه من المهم المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
ورغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار، تشكو وكالات الأمم المتحدة من عدم قدرتها على إدخال ما يكفي من المساعدات إلى غزة لتلبية احتياجات ملايين النازحين والذين تعرضوا لصدمات نفسية جراء الحرب التي استمرت عامين.
وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء «لقد تمكنا من إدخال المزيد (من المساعدات)، لكنها لا تزال غير كافية».

 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
المصدر: رويترز
قطاع غزة
دونالد ترامب
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
غوتيريش
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©