المستشار الألماني يدعو إلى معايير موحّدة لحماية أسواق الكريسماس

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى اعتماد معايير موحدة بين المدن لضمان تنظيم أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بشكل أكثر سهولة وأماناً.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال زيارته لمدينة هاله في ولاية سكسونيا-أنهالت، اليوم الثلاثاء: «ندعم بالطبع كل أشكال التنسيق والتوافق في مفاهيم الأمن، لأن لدينا هذه المشكلة - وهي حماية أسواق عيد الميلاد - في جميع الولايات»، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية تدعم الجهود الرامية إلى وضع «معايير مشتركة».

وتشهد ولاية سكسونيا-أنهالت حالياً نقاشات واسعة حول مدى كفاية الإجراءات الأمنية في أسواق عيد الميلاد، ومدى إمكانية تنظيمها كما هو مخطّط. وبعد حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج العام الماضي، لا يزال من غير الواضح - قبل أيام قليلة من موعد الافتتاح - ما إذا كان السوق سيقام هذا العام.

وقال ميرتس: «يؤسفني كثيراً أننا لم نَعُد قادرين حتى في المدن الصغيرة على تنظيم أسواق عيد الميلاد دون مفهوم أمني شامل»، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن سوق ماجدبورج، بما يتيح تنظيمه.