الإمارات وجمهورية كوريا توثقان تعاونهما في الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الفضاء، والعديد من القطاعات الحيوية التي تشكل أساساً في اقتصاد المستقبل، بتوقيع مذكرات تفاهم شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، عقب مباحثات جمعتهما في أبوظبي، عكست الإرادة المشتركة لدى الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ضمن رؤيتهما التنموية المشتركة.

المباحثات أبرزت النجاحات التي تحققت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية كوريا، وعلاقات البلدين التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك، من أجل إرساء أوجه التنمية المستدامة والازدهار، ومواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتعزيز فرص الحلول السلمية للصراعات والنزاعات، بما يخدم أولويات الرفاه والازدهار، ويلبي طموحات شعوب العالم إلى الأمن والاستقرار.

الإمارات وجمهورية كوريا تعملان معاً من أجل المستقبل، وما زالت نماذج التعاون الناجحة بين البلدين في هذا السياق ماثلة أمام الجميع، وفي مقدمتها الطاقة النووية السلمية، كما تبرز الشراكة الإماراتية الكورية مكانة الدولة المتنامية بوصفها قوة اقتصادية مؤثرة، وصاحبة موقع استراتيجي، يجعل منها بوابة للتجارة، وحاضنة للاستثمار، ومحفزة للابتكار، ورائدة اقتصادياً في المنطقة والعالم.