اقتصاد

تعاون بين «سند» و«ستراتا» و«سندان» لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الطيران

تعاون بين «سند» و«ستراتا» و«سندان» لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الطيران
20 نوفمبر 2025 17:34
20 نوفمبر 2025 17:34


دبي (الاتحاد)
وقّعت «سند»، وشركة «ستراتا للتصنيع» المملوكتان بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «سندان»، الرائد الوطني في مجال التصنيع الإضافي والأتمتة الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف استكشاف فرص اعتماد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات تصنيع وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.
تم توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران 2025، حيث وقّع مذكرة التفاهم منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، وسارة عبد الله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا للتصنيع»، وهيوان هوانغ، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «سندان»، وذلك بحضور إسماعيل علي عبداللَّه، المدير التنفيذي، وحدة المجمعات الاستراتيجية من شركة مبادلة للاستثمار، وعامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند.
وتُجسّد شراكة «سند» و«ستراتا» و«سندان»، التي جاءت تزامناً مع معرض دبي للطيران 2025، شعار هذا العام «المستقبل هنا»، حيث تسلّط الضوء على دور الابتكار الإماراتي في رسم ملامح عصر جديد من صيانة الطائرات، بما يعزز ريادة أبوظبي في قطاع الطيران العالمي.
وستعزز هذه الشراكة دمج حلول الأتمتة والتصنيع المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن عمليات «سند» و«ستراتا»، حيث ستدعم «سندان» نشر الروبوتات الذكية للتفتيش ومناولة المواد، ودعم الأنظمة البشرية لتنظيم المستودعات، وتقنيات الرفوف الآلية لتحسين إدارة المخازن.
وبالتوازي مع ذلك، ستعمل سندان من خلال التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، على أدوات تثبيت متخصصة لتسريع إنتاج الأدوات، وتعزيز الدقة في مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة التابعة لسند، وفي منشأة «ستراتا» وعمليات التصنيع فيها.
وقال منصور جناحي: «تعكس هذه الشراكة التزام مبادلة بتعزيز التعاون والابتكار في مختلف تفرّعات محفظة أعمالها في قطاع صناعة الطيران. فمن خلال الجمع بين خبرة سند العالمية في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، وقدرات ستراتا التصنيعية المتقدمة، وتقنيات سندان القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإننا نعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز في هندسة الطيران. ونتشارك معاً لتحفيز مساهمة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية ضمن منظومة مبادلة في رسم ملامح مستقبل الطيران، ليصبح أكثر ذكاءً وسرعةً واستدامةً».
وقالت سارة عبد الله المعمري: «بصفتنا شركة رائدة في قطاع صناعة الطيران في الإمارات، فإننا على أتم الجهوزية دائماً لتعزيز الشراكة الوطنية والاستراتيجية، لاسيما مع (سند) و(سندان) لتحقيق الاستفادة المثلى من دمج التقنيات الذكية في عمليات الإنتاج والصيانة، وهذه الشراكة تمكننا من تطبيق التصنيع المتقدم والأتمتة في عمليات صناعة الطيران الفعلية، مما يُعزز الدقة والإنتاجية والاستدامة، ويدعم رؤية أبوظبي لتجسيد الريادة في حلول الطيران من الجيل التالي».
وقال هيوان هوانغ: «تجمع هذه الشراكة ثلاث شركات إماراتية رائدة ستسهم بخبراتها المشتركة في تسريع تطبيق التقنيات الذكية من خلال بناء القيمة المضافة في قطاع الطيران، بما ينعكس أثره في تسليط الضوء على التأثير المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران عالمياً».

