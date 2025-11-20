سعود بن صقر يستقبل سفير السلفادور

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع السلفادور في شتى المجالات، إلى جانب تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة جيراردو بيريز فيغيروا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.