الازدهار للجميع

الإمارات وكندا يعمِّقان علاقاتهما، ويدفعان بأوجه التعاون المتميزة نحو آفاق أرحب، من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مباحثات جمعته في أبوظبي، مع مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وأكدت تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء شراكات استثمارية استراتيجية، تخدم رؤية البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة.

المباحثات عبّرت عن رؤية البلدين المشتركة تجاه العديد من القضايا التي تدعم التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام، إقليمياً ودولياً، إلى جانب العمل سوياً في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية، خاصة أن البلدين يمتلكان مقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، ويشتركان في رسالة إنسانية، تنشد الاستقرار العالمي، وتنشر مفاهيم التسامح والتعايش، وتدعو إلى حل القضايا والنزاعات عبر الحوار.

المباحثات المهمة بين الإمارات وكندا، أكدت مكانة الدولة شريكاً مهماً لقوى عالمية كبرى، في خدمة أولويات التنمية والتقدم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما جسدت نهج القيادة الرشيدة في ضرورة بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم؛ من أجل دعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.