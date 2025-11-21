السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى

21 نوفمبر 2025 10:15

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدت لتعطي وتساعد وتساند، وما زالت وقفاتهم معنا إلى اليوم وقفات صادقة، واليوم ندعو مجتمع الإمارات ومؤسساتها للاحتفاء بعقود من هذه الأخوة، بدءاً من 29 من شهر يناير القادم، ولمدة أسبوع. الاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عزّها ومجدها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الكويت
محمد بن زايد
