الكويت السند

22 نوفمبر 2025 00:01

احتفالات إماراتية بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، تنطلق في مناطق الدولة كافة ابتداء من 29 يناير المقبل ولمدة أسبوع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تأكيد جديد على عمق روابط القربى، والتاريخ، وتقديراً لمواقف الكويت التي لطالما كانت سنداً للإمارات ولأشقائها، وتثميناً لدورها الدائم ومواقفها المشرفة في تعزيز وحدة الصف العربي، ودعم منظومة العمل الخليجي.
دعوة للمؤسسات في مختلف إمارات الدولة، للتعبير عن الحاضر المشرق، والمستقبل الواعد للعلاقات الإماراتية الكويتية التي تجسد الإرادة المشتركة، ووحدة المصير، والرؤية البناءة تجاه تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات شعبي البلدين، ويعزز آفاق التعاون الشامل، ويساهم أيضاً في تعزيز العمل العربي المشترك، وإرساء عوامل الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
أفراح ممتدة من الإمارات إلى الكويت، تترجم وحدة رؤى البلدين وحرصهما الدائم على المضي قدماً بمسارات التكامل، ودعم أولويات التنمية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تشكل نموذجاً استثنائياً في التعاون ومد جسور الشراكة سعياً نحو تأمين أفضل مقومات الاستقرار والازدهار، وبناء اقتصاد مستدام، ودعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات في المنطقة والعالم.

