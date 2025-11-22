كيفو: لا أفضلية لأحد في «ديربي» الإنتر وميلان!



ميلانو (د ب أ)



يصر الروماني كريستيانو كيفو مدرب إنتر ميلان على أنه لا يوجد مرشح قوي لحسم لقاء «الديربي» الذي يجمع فريقه بغريمه إي سي ميلان بالدوري الإيطالي لكرة القدم. ويتقابل الفريقان مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، بينما لا يرغب مدرب الإنتر في أن ينشغل بالغيابات، وأبرزها الهولندي دينزيل دومفريس، مؤكداً أنه «لا يريد ضغطاً إضافياً، لأن القلق قد يكون خادعاً».

وسيخوض الإنتر المباراة دون نجمه دومفريس، والذي لم يتعاف من إصابة في الكاحل تعرض لها مع منتخب هولندا، لكن ماركوس تورام من المفترض أن يكون جاهزاً للبدء أساسياً، بعدما غاب عن العطلة الدولية الأخيرة.

وقال كيفو في مؤتمر صحفي: «هذه مباراة رائعة لكل الأطراف، ونعرف ما تعنيه بالنسبة للجماهير».

وأضاف حسبما نقلت صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «إنهم (الجماهير) يريدون أن يحظوا بيوم اثنين هادئ دون أن يتعرضوا للسخرية من أصدقائهم، وهذا ما يجعل كرة القدم عظيمة، ونعلم ما نريد أن نفعله، فالعالم بأسره يشاهدنا».

ويدخل الإنتر مباراة الديربي وهو في صدارة مشتركة لترتيب الدوري الإيطالي مع روما، لكنه يدرك أنه لم يفز على ميلان في 5 مباريات متتالية.

وقال كيفو: «فارق النقاط في الجدول ضيق للغاية، ويجب علينا أن نحصد هذه النقاط الثلاث، لكن الديربي مواجهة منفصلة ولا يوجد مرشح مفضل في هذه الحالة، ويجب أن ندخل كل مباراة بعزم شديد، ليس فقط المباريات الكبرى، فالدوري عبارة عن 38 جولة».