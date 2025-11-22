تخصيص الإمارات مليار دولار، ضمن مبادرة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في دول القارة الأفريقية، ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة المجتمعات. كما يعكس إيمان الدولة الراسخ بأهمية الذكاء الاصطناعي، وأنه يمثل قوة حقيقية لتحقيق النمو العادل والتنمية المستدامة. المبادرة التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» تنطلق من الرسالة الحضارية للدولة نحو استدامة التضامن الإنساني، وترسيخ التعاون التنموي لبناء مستقبل أفضل للجميع، وتحسين الواقع المعيشي لمختلف المجتمعات والشعوب، وتأتي في إطار الحرص على دعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كالتعليم، والزراعة، والبنية التحتية. التزام الإمارات راسخ بدفع مسار النمو المستدام، من خلال شراكات دولية أوسع، وحلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم التنمية في الدول النامية، و«مبادرة المليار» تخلق حلولاً مبتكرة تسرع من وتيرة النمو، وتوسع فرص التنمية المستدامة، وتعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستويات الإنتاجية.